الطقس غدا غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلبا وماطرا أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وخلال الأيام القادمة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً مع تساقط للثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق
السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع استقرار بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة كما تتساقط الثلوج المتفرقة والخفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل ويتوقع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراًً من ١٣٠٠ متر.
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