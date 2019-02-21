الطقس غدا غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا وماطرا أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وخلال الأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط ​الثلوج​ بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً مع تساقط للثلوج بشكل خفيف ومتفرق على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق

السبت: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع استقرار بدرجات الحرارة ويتكون ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة كما تتساقط الثلوج المتفرقة والخفيفة على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، تنحسر ​الأمطار​ خلال الليل ويتوقع تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراًً من ١٣٠٠ متر.