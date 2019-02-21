كركي: على المستشفيات استقبال المضمونين بشكل لائق

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أن "الضمان الاجتماعي يقوم بدوره بشكل كامل"، مشيرا الى انه "على المستشفيات استقبال المضمونين بشكل لائق وتقديم الخدمة اللازمة لهم".
وفي حديث تلفزيوني أوضح كركي أن "بعض المستشفيات لا تلتزم بتعرفة الضمان ونحن نتعاطى بجدية مع هذا الموضوع ولدينا اطباء يتابعون اي شكوى في هذا الاطار".
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