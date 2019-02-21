رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي هنأت الاساتذة بإصدار مرسوم إلحاقهم

هنأت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة ​التعليم الثانوي الرسمي​ الاساتذه في كلية التربية بإصدار مرسوم إلحاقهم، واعدة بمتابعة قضية الدرجات الست مع وزير التربية ​أكرم شهيب​، ورئيسة ​لجنة التربية النيابية​ السيدة ​بهية الحريري​،

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