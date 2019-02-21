النشرة: الأمن العام اقفل محلا سوريا مخالفا في حي الحاج حافظ في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا انه "في اطار حملة اغلاق المحال المخالفة التي يستأجرها ويديرها سوريون، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​ قامت قوة من المديرية الاقليمية للأمن العام في الجنوب وبمؤازرة دورية من شعبة الأمن القومي فيها ، باقفال محل " الأصلي" للأدوات المنزلية في حي الحاج حافظ في ​مدينة صيدا​ حيث تم ختمه بالشمع الأحمر بعدما تبين انه مخالف للشروط القانونية".

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