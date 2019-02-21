ضغطت على الزناد بدلا من الكاميرا.. حبس والد "طفلة السلفي" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة فيصل التحقيق في واقعة وفاة طفلة بطلق ناري من سلاح والدها غير المرخص أثناء محاولتها التقاط صورة سلفي بالسلاح، حيث قررت النيابة حبس والد الطفلة بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قسم شرطة فيصل يفيد بمصرع الطفلة "ب.م" 14 سنة بعد إصابتها بطلق ناري.

وتبين أن الطفلة "ب.م" طالبة مقيدة بالصف الثاني الإعدادي بأحد المدارس التجريبية، همت بالتقاط صورة "سلفي" لنفسها وهي تحمل سلاح ناري (مسدس 9 ملي) خاص بوالدها، وتوجهه نحو رأسها، لكنها أخطأت وضغطت على الزناد بدلا من التقاط الصورة فأطلقت النار على نفسها، وأحدثت فتحة خروج في رأسها.

وتوجهت مأمورية أمنية لمحل إقامة الطفلة في مدينة "السلام 2" وأظهرت المعاينة عدم وجود آثار عنف بالشقة، وأن الطفلة سحبت السلاح غير المرخص وعبثت به دون علم والديها.

وجه وكيل النائب العام لوالد الطفلة تهمة حيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.