إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات النادرة بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة، أخفاها راكب مصري لدي سفره إلى الإمارات.

واشتبه رجال الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة طائرة خطوط فلاى دبى رقم المتجهة إلى دبى في الراكب، وبتفتيش أمتعته تم العثور داخل إحدى الحقائب على 18 عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الأثار.

وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار برج العرب أكدت أن المضبوطات بها 6 عملات معدنية من العصر العثماني وعملة معدنية من عصر الملك جورج الخامس ملك إنجلترا وعملة معدنية واحدة من عصر السلطان حسين و7 عملات معدنية من عهدى الملك فؤاد وفاروق بإجمالي 15 عملة معدنية أثرية نادرة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الأثار.

وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 17 لسنة 2019 وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.