الخارجية الأمريكية ترفض طلب "عروس داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هدى مثني ليست مواطنة أمريكية ولن تقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، بيان عن وزير الخارجية جاء فيه "ليس لديها أي أساس قانوني أو جواز سفر أمريكي، ولا حق لها للحصول على جواز ولا تأشيرة دخول إلى أمريكا"، مجددًا دعوة الأمريكيين إلى عدم السفر إلى سوريا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، صرح للصحفيين في وقت سابق أن "وضع المواطنين الأمريكيين، أو الذين يرجح أنهم أمريكيون، (محتجزون) في سوريا هو قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل".

ويأتي تصريح بالادينو في رده على سؤال بشأن هدى مثني، والمعروفة بـ"عروس داعش" والتي التحقت بتنظيم داعش في 2015 حين كان عمرها 19 عامًا قبل أن تستسلم أخيرًا للقوات الكردية (شمال شرقي سوريا) وتطالب بالعودة إلى الولايات المتحدة.