سامسونج تكشف عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة "Galaxy buds"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة "Galaxy buds"، وذلك خلال مؤتمرها "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وتأتي "Galaxy buds" بحجم أصغر من الإصدار السابق، وتستطيع العمل لمدة 6 ساعات متواصلة أثناء التشغيل المتواصل للموسيقى على الشحنة الواحدة.
وتأتي السماعات الجديدة بدعم من مساعد "سامسونج" الصوتي الذي يخول المستخدم بالتعامل معها دون الحاجة للجوء للتعامل اليدوي، سواء بأمر تشغيل المسارات الموسيقية أو رفع الصوت وخفضه من خلال إعطاء الأوامر الصوتية عبر بكسبي.
ويستطيع المستخدم شحنها من خلال الشاحن اللاسلكي، كما يمكن شحنها أيضًا عن طريق أحد الهواتف الجديدة "جالكسي إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إي" التي توفر خاصية الشحن العكسي، بوضعها على ظهر الهاتف لتحظى بعملية شحن من بطاريته.
وتعتزم "سامسونج" طرحها في 8 مارس المقبل، ويبلغ سعرها 129.99 دولار امريكي.
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