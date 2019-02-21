قوة عسكرية قطرية تصل السعودية لبدء تمرين مشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - وكالات

وصلت قوة عسكرية قطرية، الأربعاء، إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10".

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن تمرين "درع الجزيرة المشترك" بدأ اليوم ويستمر حتى الثاني عشر من مارس المقبل.

كما ذكرت الوزارة القطرية بأن التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما أوضح العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين، أن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

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