الولايات المتحدة: توجيه جديد بإنشاء قوة عسكرية في الفضاء

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة أول أمس الثلاثاء، بتوقيع توجيه جديد يهدف إلى إنشاء قوة فضاء أمريكية، كفرع جديد من القوات المسلحة، وهي خطوة أخرى نحو جعل قوة الفضاء حقيقة واقعة.

وقال ترامب قبل التوقيع على الطلب في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي: "أشعر بسعادة غامرة بالتوقيع على أمر جديد لإنشاء قوة الفضاء الأمريكية، وهو أمر مهم للغاية عندما تنظر إلى الدفاع"، وأضاف "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة خصومنا في الفضاء، لقد اعترفت إدارتي بالفضاء كمجال للحرب، وجعلت من إنشاء قوة الفضاء أولوية أمنية وطنية".

وسيكون للكونغرس القول الفصل فيما إذا سيتم تأسيس قوة فضائية أم لا، وفقاً لموقع "أي بي سي" الإخباري.

وكان ترامب في الحملة الانتخابية وأماكن أخرى، وصف بأن قوة الفضاء ستعمل كجهاز خاص بها مع قوات الجيش الجوية والبحرية، وتعهد "بالهيمنة الأمريكية في الفضاء"، وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين "لم نتخلى عن هذا الهدف، وأعتقد أننا نحقق ما هو الهدف الأول للرئيس وهو خدمة مسلحة منفصلة"، مضيفاً أنها "خطوة نحو إدارة عسكرية مستقبلية للفضاء".

وأكد المسؤول لقناة "أي بي سي" الإخبارية، أن القوة الفضائية سيرأسها جنرال من 4 نجوم سيتولى منصب رئيس الأركان وسينضم إلى صفوف هيئة الأركان المشتركة، وسيعين الرئيس أيضاً وكيلاً مدنياً تحت سلاح الجو ليوافق عليه الكونغرس.

وفي أواخر العام الماضي، وقع ترامب مذكرة لإنشاء القيادة الفضائية، وهي القيادة العسكرية الموحدة الـ 11 التي تركز على عمليات وزارة الدفاع في مجال القتال في الفضاء، ومن المرجح أن تركز القوة الفضائية على تجنيد وتدريب وتجهيز أعضاء الخدمة للبعثة الفضائية، إلى جانب الاستحواذ.

وكما جاء في المرسوم توجيهات لوزير الدفاع بإعداد طلب الميزانية الرسمية للرئيس للسنة المالية 2020، وتوقع المسؤول أن لا تتجاوز تكلفة البدء 100 مليون دولار، يذكر أنه في العام الماضي، قام نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع بالوكالة، بوضع التكلفة الإجمالية بأقل من 5 مليارات دولار.

وطالب ترامب وزير الدفاع ومدير الاستخبارات القومية بإعداد تقرير مشترك خلال 180 يوماً حول "توجيه سياسة الفضاء 4"، التي توضح التقدم نحو إنشاء القوة الفضائية بالإضافة إلى "الطريق إلى الأمام"، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون وزير الدفاع مسؤولاً عن تحديد "الوقت المناسب" للتوصية بأن يقترح الرئيس تشريعاً يدفع بالقوة الفضائية إلى إدارة عسكرية منفصلة.