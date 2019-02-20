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بالصور..شغب الملعب الشرفي بوجدة يفسد احتفالية افتتاحه ولاعبو بركان يغادرونه في سيارات الشرطة

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أمينة مودن 0 تبليغ

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أعلن نادي نهضة بركان، قبل قليل، عن مغادرةلاعبيه للملعب الشرفي لوجدة، بعد أزيد من أربع ساعات من الانتظار، بسبب أحداث الشغب التي ضربت “ديربي الشرق”، عقب مباراة مؤجل الجولة 16 للبطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بين الطرفين.

وأكد النادي عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن اللاعبين استعانوا بسياراة الشرطة، لمغادرة الملعب الشرفي الذي سجل أحداثا لا رياضية، من مناوشات بين أطراف من جماهير فريق بركان والمولودية، وصلت إلى اجتياح أرضية الملعب.

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وتصدرت مشاهد الشغب إعادة افتتاح الملعب الشرفي بمدينة وجدة في وجه الجماهير ، بعد الإصلاحات العديدة التي شملت مرافقه وإعادة تهيئته، ليتماشى وتطلعات النادي الوجدي، التي تمكن من العودة بداية الموسم الرياضي إلى قسم الكبار.
يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد سلمت، أمس الثلاثاء، الملعب الشرفي بمدينة وجدة للفريق، وذلك بعدما تمت تكسيته بالعشب الطبيعي، بحضور جمال السنوسي، عضو المكتب المديري للجامعة، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، وجمال الكعواشي، عضو المكتب المديري للجامعة.

 

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