"سامسونغ" تطلق 4 هواتف من سلسلة "غلاكسي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق عملاق الهواتف الذكية الكوري الجنوبي "سامسونغ"، اليوم الأربعاء، سلسلة من الأجهزة الجديدة، وهي "غلاكسي إس 10 إي" و"غلاكسي إس 10" وغلاكسي إس 10+" و"غلاكسي إس 10 الجيل الخامس"، في حدث جديد أعلن فيه عن موعد إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي في نيسان/ أبريل المقبل.

ويأتي إطلاق هذه الأجهزة وسط الحفل الذي أقامته الشركة احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف من سلسلة "غلاكسي".

وتتميز الأجهزة الجديدة بعدّة خصائص أهمها حيازتها على كاميرات جديدة، وتصميمات مختلفة وتقنيات أخرى، وشاشات دون أطراف، ومستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة.

وزودت الشركة للمرة الأولى، جهازي "غلاكسي إس 10" و"غلاكسي إس 10+" مع طريقة عرض "إينفينيتي أو"، التي تمتد إلى مقدمة الشاشة تقريبا، مصحوبة بكاميرا موجودة في فتحة مخصصة في صفها الأمامي، وبالتالي تترك مجالا أكبر لاستخدام للشاشة.

وتبث الشاشتان كمية قليلة من الضوء الأزرق دون أن يضر ذلك بوضوحهما، مما سوف يحسن من ألوان الصور المعروضة عليهما.

ووضعت الشركة جهاز استشعار بصمات الأصابع تحت شاشة "سامسنوغ إس 10"، بحيث يعمل بالموجات فوق الصوتية، مما يجعله سهل الاستخدام، خصوصا أن المستخدم لن يضطر إلى تغيير زاوية وضع إصبعه في كل مرة يريد فيها فتح الجهاز، كما أن الكاميرا الأمامية سوف تسمح للمستخدم التقاط صور بجودة "يو إتش دي".

كما وقالت الشركة إن "سامسنوغ إس 10"، سوف يتمكن من شحن بطاريات أجهزة أخرى عبر تقنية لا سلكية جديدة.

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فقد زودت الشركة الهاتفين، بثلاثة كاميرات من الخلف، مما سيتيح للمستخدم التقاط صور بزوايا مريحة، دون الحاجة لإبعاد الهاتف عن الأشياء التي يريد تصويرها من أجل التقاط صورة كاملة.

ويحتوي "سامسنوغ إس 10"، على إمكانيات جديدة تسهل للمستخدم التقاط الصور ومنتجتها، وربطها بالتطبيقات المختلفة التي يشارك المستخدم الصور عبرها، حيث أُضيفت بشكل أساسي "حالة إنستغرام" التي يُمكن مشاركة الصور عبرها على التطبيق شهير بشكل مباشر دون الحاجة للدخول للتطبيق.

وأعلنت الشركة أيضا عن جهاز "غلاكسي إس 10 الجيل الخامس"، الذي يبلغ حجمه 6.7 إنش، وصُمم من أجل أن يُستخدم في شبكة الجيل الخامس التي سوف يتم إطلاقها في الولايات المتحدة العام الحالي، وسيتم بيعه مع إطلاق الشبكة.

ويبلغ حجم "غلاكسي إس 10" 6.1 إنش، ويمكن شراؤه من المتاجر ابتداء من التاسع من آذار/ مارس المقبل، لقاء 1000 دولار.

ويبلغ حجم "غلاكسي إس 10 إي" 5.8 إنش، ويمكن شراؤه من المتاجر ابتداء من التاسع من آذار/ مارس المقبل، لقاء 750 دولار.

ويبلغ حجم "غلاكسي إس 10+" 6.4 إنش، وهو الأكبر من بين الأجهزة التي أطلقتها الشركة اليوم، ويمكن شراؤه من المتاجر ابتداء من التاسع من آذار/ مارس المقبل، لقاء 1100 دولار.

وبالإضافة إلى إعلان الشركة عن سلسلة من الساعات الذكية الجديدة، قالت إنه سوف تُطلق هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد" في 26 نيسان/ أبريل المقبل، والذي سوف يبلغ سعره 1980 دولار.