إنفوجراف.. المدرعة "كومبات T98 RT" دفع رباعي لتحدي المخاطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع المصرية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2019" الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" عددا من منتجات المصانع والشركات التابعة لها، التي كان من بينها المدرعة "كومبات T98 RT".

وتتميز المدرعة التي تنتجها الهيئة بمحرك بقوة 325 حصانا وأقصى حمولة لها 6300 كجم، ويمكنها السير بسرعة قصوى 95 كم/الساعة في الطرق غير الممهدة.

وتتميز المدرعة أيضا بحماية ضد المقذوفات من المستوى الـ6 وفقا للمقاييس الأوروبية، إضافة إلى حماية ضد الانفجارات من المستوى الـ3 طبقا للمواصفات الأمريكية.



