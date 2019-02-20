بومبيو: لن نسمح للإرهابية المعتقلة في سوريا بدخول البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تسمح بعودة الشابة هدى مثنّى التي توجهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش وترغب الآن في العودة إلى عائلتها بالولايات المتحدة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن هدى مثنّى (24 عاما) "ليست أمريكية، وليس عندها أي مسوغ قانوني أو الحق في الحصول على جنسية، ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة".



وكانت واشنطن، التي تسعى لإعادة الإرهابيين الأجانب المعتقلين في شمال شرقي سوريا إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، ذكرت سابقا أنها تدرس قضية الإرهابية المعتقلة لدى الأكراد في سوريا.