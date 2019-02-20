شكرا لقرائتكم مقتل 5 انتحاريين بالموصل ومعارك مع داعش بصحراء الأنبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دارت معارك بين الأمن العراقي وفلول داعش مساء الأربعاء في صحراء الأنبار، بينما قتل الأمن 5 انتحاريين غرب الموصل.

وفي الأنبار، اندلعت معارك عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وتنظيم داعش في منطقة "وادي حوارن" في عمق 110 كيلومتراً داخل صحراء الأنبار، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر داعش بينهم "أمير التنظيم في صحراء الأنبار" المُلقب بـ"أبو قصورة الحياني".

أما في الموصل، فتمكنت القوات الأمنية العراقية المشتركة من قتل 5 إرهابيين انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة. وجاءت هذه العملية بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل سيارة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق السيارة وقتل الانتحاريين داخلها بالقرب من منطقة بادوش شمال غرب مدينة الموصل.