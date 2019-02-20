شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الغول يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار السيارات على الرغم من تطبيق صفر جمارك عليها.

وخلال طلب الإحاطة، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحسب بيان له إن هناك حالة من عدم الرضا على المشترين في سوق السيارات بعد تطبيق قرار تخفيض التعريفة الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبى بداية من العام الجارى، نظرا لارتفاع سعر السيارات كما هو.