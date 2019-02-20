"المعجزة الصينية".. بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية

مصراوي - ​كتب- إسلام ضيف:

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "يونس" في منشور له على موقع "فيسبوك"، إن البرج الذي بدأ العمل به يحمل رقم C02، لافتًا إلى أن صب الخرسانة سيمتد لمدة يومين.

وأضاف: "مصر ترى المعجزة الصينية على أراضيها".

ووصف المتحدث باسم وزارة الإسكان أبراج العاصمة الإدارية الجديدة بأنها "تناطح السحاب"، متابعًا: "نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لنبنى مصر الجديدة.. تحيا مصر".