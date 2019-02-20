مصراوي - وكالات
زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في أبريل.
يأتي الزعم الإسرائيلي بعد تقارير سابقة حول لقاء سري جمع نتنياهو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
كانت العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب بدأت مع توقيع اتفاقية أوسلو في التسعينيات، ولكن تم قطع العلاقات الدبلوماسية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بداية...
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: نتنياهو يزور هذه الدولة العربية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.