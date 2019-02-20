يديعوت أحرونوت: نتنياهو يزور هذه الدولة العربية قريبًا

مصراوي - وكالات

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في أبريل.

يأتي الزعم الإسرائيلي بعد تقارير سابقة حول لقاء سري جمع نتنياهو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

كانت العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب بدأت مع توقيع اتفاقية أوسلو في التسعينيات، ولكن تم قطع العلاقات الدبلوماسية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بداية...