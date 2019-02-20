نفّذ الناجحون في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ إعتصاما مساء اليوم، في رياض الصلح، وناشدوا ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون بتوقيع "ملفات تعيينهم العالقة في القصر الجمهوري منذ أكثر من 9 أشهر".

كانت هذه تفاصيل خبر الناجحون في مجلس الخدمة اعتصموا مناشدين الرئيس عون بتوقيع تعيينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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