أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، "ان المستشفيات تقوم بواجباتها كاملا بمعالجة المرضى الذين يدخلون اليها من قسم الطوارئ، اما المستشفيات التي تخالف القانون برفضها استقبال المرض، بحجة تحصيل الفاتورة الطبية، فهناك قضاء في المرصاد".
وشدّد هارون في حديث تلفزيوني، على ان وزير الصحة السابق اعترف ان الميزانية المخصصة للوزارة غير كافية، لتغطية الفاتورة الاستشفائية في لبنان، وهذا ما كنا نقوله منذ سنوات"، وتطرق الى موضوع مستشفى الفنار، موضحا "انها مستشفى من الفئة الثانية اي مخصصة للاقامة الطويلة،" معتبرا ان "لا يجب ان يغفل عن بالنا المشاكل العديدة التي تمر بها هذه الفئة من المستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: المستشفيات الخاصة تقوم بواجباتها بمعالجة المرضى في قسم الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.