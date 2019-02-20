هارون: المستشفيات الخاصة تقوم بواجباتها بمعالجة المرضى في قسم الطوارئ

أعلن نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، "ان المستشفيات تقوم بواجباتها كاملا بمعالجة المرضى الذين يدخلون اليها من قسم الطوارئ، اما المستشفيات التي تخالف القانون برفضها استقبال المرض، بحجة تحصيل الفاتورة الطبية، فهناك قضاء في المرصاد".

وشدّد هارون في حديث تلفزيوني، على ان وزير الصحة السابق اعترف ان الميزانية المخصصة للوزارة غير كافية، لتغطية الفاتورة الاستشفائية في ​لبنان​، وهذا ما كنا نقوله منذ سنوات"، وتطرق الى موضوع ​مستشفى​ ​الفنار​، موضحا "انها مستشفى من الفئة الثانية اي مخصصة للاقامة الطويلة،" معتبرا ان "لا يجب ان يغفل عن بالنا المشاكل العديدة التي تمر بها هذه الفئة من المستشفيات".