جبق: سنحاول ايجاد خطة صحية شاملة لتخفيف المعاناة عن المواطن

أكد وزير الصحة جميل جبق أن "القطاع الصحي في لبنان يعاني من مشاكل عديدة على مستوى التنظيم "، مشيرا الى ان"موضوع مستشفى الفنار هو خطوة اولى على المستوى الصحيح واجبرنا على اخذ اجراء سريع لوقف المأساة ومعالجة الوضع".
وفي حديث تلفزيوني أشار جبق الى اننا "سنقوم بجولة على كل المستشفيات الحكومية لتحسين الوضع الصحي في لبنان"، مؤكدا انه "من حق كل مواطن على الدولة ان يحصل على العناية الطبية"، لافتا الى اننا "سنحاول ايجاد خطة صحية شاملة لتخفيف المعاناة عن المواطن اللبناني قدر الامكان".
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