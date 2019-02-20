توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة وجامعة رفيق الحريري

وقع كل من رئيسة ​لجنة التربية النيابية​ ورئيسة "​مؤسسة الحريري​ للتنمية المستدامة" النائب ​بهية الحريري​ ، ورئيس"جامعة ​رفيق الحريري​" الدكتور مكرم سويدان ، اتفاقية تعاون بين المؤسسة والجامعة تقضي بتقديم منح لطلاب "شبكة مدارس صيدا والجوار" التي اسستها الحريري، للذين يدرسون في الجامعة بعد التنسيق مع المؤسسة .

وحضر التوقيع الذي تم في مكتب رئيس الجامعة الى النائب الحريري، رئيس مجلس بلدية ​مدينة صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ ورئيس المنطقة التربوية في ​لبنان​ باسم عباس ، ورئيس ​جمعية المقاصد​ في صيدا يوسف النقيب ، ومدير التعليم في الأونروا محمود زيدان ، ونائبي رئيس جامعة رفيق الحريري هشام قبرصلي ونجيب عرابي وعمداء الجامعة.

توقيع الإتفاقية جاء على هامش اللقاء السنوي الذي عقدته جامعة رفيق الحريري مع مدراء مدارس وجامعات "الشبكة المدرسية لمدينة صيدا والجوار التي أسستها النائب بهية الحريري ، بحضور المنسق العام للشبكة نبيل البواب وأكثر من 150 من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية القيمين على مدارس وجامعات الشبكة بينهم مدارس من القطاعين الخاص والعام ، ومدارس الأونروا والمدارس التي تعلم أطفال النازحين السوريين .

وأعربت الحريري عن "سعادتها لوجودها في الجامعة التي أرادها رفيق الحريري أن تكون جامعة نموذجية ، واستطاعات بفترة قصيرة أن تأخذ مكانتها بين الجامعات في لبنان ، ووجد طلابها فرصة جيدة في سوق العمل".

ولفتت الى "أنني كلما ألتقي مع القطاع التربوي المؤتمن على الجيل الجديد نسعى سوياً للإطلاع على كل ما هو جديد يلامس التعليم وقالت " نحن في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار نشكل صورة مصغرة عن واقع التعليم في لبنان بقسميه الخاص والرسمي ، مع الوجود الفلسطيني والسوري فيه ، شاكرة لرئيس الجامعة دعوته الى الجامعة التي أرادها رفيق الحريري نموذجا ومثالا ، منوهة بموقعها الجغرافي القريب من مدينة صيدا ".