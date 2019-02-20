ماي من بروكسل: أحرزنا تقدّما في المباحثات حول بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ عن إحراز تقدّم في المباحثات حول ​بريكست​.

وكانت وصلت ماي اليوم إلى ​بروكسل​ حيث تأمل بالحصول على تعديلات لاتفاق بريكست المبرم مع ​الاتحاد الأوروبي​ رغم تصلب موقف الأوروبيين.

وقبل أقل من ستة أسابيع من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد مخاوف بريكست من دون اتفاق بسبب غياب حل لمسألة "شبكة الأمان" الخاصة بحدود إيرلندا. وتطالب ماي ب"تغييرات ملزمة" لهذا الإجراء الذي يرفضه أنصار بريكست. وتأمل الحصول على الضوء الأخضر من البرلمانيين البريطانيين لاتفاق بريكست بعد الهزيمة التي منيت بها في كانون الثاني/يناير.