اسقاط الجنسية البريطانية عن شابة انضمت الى داعش في سوريا

قررت لندن إسقاط الجنسية عن شابة بريطانية تدعى "شميمة بيغوم" انضمت إلى تنظيم داعش في سوريا وتطالب بالعودة إلى البلاد مع طفلها المولود في مخيم لللاجئين قبل أيام، على ما أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية.
وتم إبلاغ عائلة الشابة بقرار وزير الداخلية المحافظ ساجد جاويد في رسالة تلقتها العائلة، تشير الى ان "وزير الداخلية أكد بوضوح أن أولويته هي أمن المملكة المتحدة وسكانها"، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ "باستخفاف" وأن بإمكان الفتاة طلب جنسية أخرى.
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