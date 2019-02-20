نشرة الحوادث المسائية الأربعاء.. "اختراق حساب ابنة هشام بركات ووفاة نجل عم أبو تريكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر يكشف تفاصيل وفاة نجل عم أبوتريكة في قسم الهرم

كشف مصدر أمني مسؤول عن ملابسات وفاة نجل عم لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، عقب احتجازه داخل قسم شرطة الهرم.

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العثور على مُسن مقتولا بطلق ناري في أكتوبر

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة مُسن مقتولا بمدينة السادس من أكتوبر.

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حل لغز ذبح "أم محمد" في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف لغز مقتل عجوز بإمبابة، وسرقة مصوغاتها.

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التصريح بدفن جثة ربة منزل قتلها زوجها في القليوبية

صرحت نيابة كفر شكر، بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها علي يد زوجها، وذلك بعد عرضها على الطب الشرعي.

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موظف على المعاش يذبح زوجته في القليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، على يد زوجها بعد تسديده عدة طعنات لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات زوجية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

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جسم غريب أمام مدرسة ابتدائية بإمبابة

عثر أهالي شارع الوحدة بامبابة على جسم غريب، أمام مدرسة طابا الابتدائية، وأخطروا قوات الشرطة والحماية المدنية، وانتقل خبراء المفرقعات، إلى موقع البلاغ.

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5 سيارات إطفاء تخمد حريقا بمبنى ملحق بمصنع في أبورواش

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق بجزء ملحق بمصنع في منطقة أبو رواش.

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ابنة هشام بركات: إرهابيون في تركيا اخترقوا حسابي على فيسبوك

قالت القاضية مروة بركات، ابنة النائب العام الراحل هشام بركات، إن إرهابيين مقيمين في تركيا اخترقوا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك.

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المؤبد لجزار قتل نجله بسبب تجارته في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جزارا، بالسجن المؤبد في اتهامه بقتل نجله في السلام بسبب تجارته في المواد المخدرة.

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تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد لـ 3 متهمين بــ"إطلاق النار على قسم أبو المطامير"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في الطعن المقدم من 7 متهمين في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بـ"إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير" باستبدال حكم الإعدام بحق 3 متهمين إلى السجن المؤبد.

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النائب العام: خبرة فرق تحقيق النيابة المصرية يٌمكن الاعتماد عليها دوليًا

أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرق محققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق في مجالات التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرًا محتومًا.

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تخفيف غرامة مسئولين بشركات الأدوية من 5 مليارات إلى 420 مليونًا بقضية الاحتكار

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتخفيف أحكام الغرامات الموقعة على 13 من مسئولي كبرى شركات الأدوية وقيمتها 5 مليارات جنيه إلى 420 مليونًا لـ10 متهمين في القضية. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين في القضية التي تحمل رقم 447 لسنة 2018.

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