محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات مع الهند

شهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي في قصر حيدر أباد في نيودلهي، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، شملت السياحة والإسكان والتجارة.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر صحافي مع ناريندرا مودي بالعلاقات الاقتصادية القوية بين الهند والسعودية.

وقال ولي العهد السعودي إنه يرى فرصاً استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار في الهند خلال العامين القادمين، وذلك في مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها للهند.

وأضاف "المملكة ليست دولة فقط تبيع النفط، نحن نبيع النفط ونستثمر في الدولة التي نبيع فيها النفط في صناعة البتروكيماويات وصناعات متعددة في هذا الجانب".

وتابع الأمير محمد بن سلمان "قد أتفقنا لتعميق هذا الجانب أيضاً في التخزين، ونقاط أخرى تجعل من الهند مركزاً إقليمياً مهماً في توزيع النفط والمواد الناتجة منه"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف "اليوم نحن نبني على علاقة قديمة جداً ساهمت في بناء المملكة في 50 سنة الماضية من خلال الأيادي العاملة والشركات والعقول الهندية، والفرص بين بلدينا اليوم فرصاً كبيرة جدًا وهناك كثير من المصالح التي تتقاطع، وأيضاً كثير من التحديات التي نجابهها سوياً".

وأوضح "الهند علاقاتها مع الجزيرة العربية التي تمثل المملكة المساحة الأكبر منها تمتد إلى آلاف السنين حتى قبل أن يكتب التاريخ، وهذه العلاقة متجذرة في عقولنا وفي دمائنا".