مناورات بحرية بين السعودية والهند هي الأولى من نوعها

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وكالات:
أعلنت السعودية والهند، فى بيان مشترك، أنهما تجريان مناورات بحرية قريبًا هى الأولى من نوعها، وذلكحسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وذكر البيان المشترك، أن السعودية تلتزم بتزويد الهند بالنفط وتعويض أى نقص من مصادر أخرى، معلنين رفض أية محاولة لربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة.
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