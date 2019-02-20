ماي تجتمع بزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد والجامعة العربية بمصر

رئيسة الوزراء تيريزا ماي

وكالات:

أكد مسؤول بارز في الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستعقد محادثات ثنائية مع زعماء بالاتحاد الأوروبي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصر

في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول ”هذا ليس اجتماعا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء لن تسعى إلى جعله

كذلك. تعقد رئيسة الوزراء دائما خلال القمم سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الثنائية، وستواصل بالطبع الحوار مع زملائها من زعماء الاتحاد بخصوص خروج بريطانيا“.

وأضاف ”لكن هذا ليس اجتماعا للمجلس الأوروبي وليس مكانا تُتخذ فيه قرارات المجلس الأوروبي“.