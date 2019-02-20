رئيس البرلمان الفنزويلي يطالب سويسرا بتجميد حسابات قادة فنزويليين

قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن تنصيب نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا، اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس السويسري أولي ماورر.

وفي مقابلة مع محطة (تليفيزا) التلفزيونية المكسيكية، أوضح غوايدو أنه ناشد الرئيس السويسري خلال المكالمة تجميد حسابات قادة فنزويليين.

وحسب غوايدو، فإن قيادات الحكومة الفنزويلية يحاولون نقل أموال إلى حسابات خاصة "ونحن نحاول تجميد كل هذه الأنشطة".

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا تعترف بغوايدو كرئيس انتقالي لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ أسابيع صراعاً على السلطة بعد أن أعلن غوايدو نفسه في الـ23 من الشهر الماضي رئيساً مؤقتاً للبلاد متحدياً الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وقد اعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً للبلاد، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى وطالبت هذه الدول غوايدو بإجراء انتخابات ديمقراطية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مقربين من مادورو. وقال غوايدو، إن الطريق إلى التصويت الحر يجب أن يمر عبر مجلس الانتخابات الفنزويلي، مشيراً إلى أن هذا المجلس لا يزال يخضع في الوقت الراهن لسيطرة مادورو "والخطوة الأولى هي تجديد مجلس الانتخابات".