سبوتنيك: زعيم "النصرة" الإرهابي يتلقى العلاج في تركيا

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ زعيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، أبو محمد الجولاني، يتلقى العلاج داخل مستشفى بمدينة أنطاكيا التركية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه.

وذكرت الوكالة الروسية نقلاً عن مصدر في المنطقة، أن الجولاني نُقل إلى مستشفى أنطاكيا الحكومي عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في رأسه نتيجة للانفجار الذي وقع مساء أول أمس الإثنين بمدينة إدلب السورية.

وأوضح المصدر أن الشظايا التي أصابت رأسه أسفرت عن ارتجاج في المخ ليخضع على إثره لعملية جراحية، مفيداً أن الجولاني يقبع بالعناية المركزة نظراً لخطورة وضعه، حسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء.

ووقع انفجاران عنيفان متزامنان في مدينة إدلب أول أمس ناجمان عن عبوة ناسفة موضوعة بسيارة، والثاني عبارة عن سيارة مفخخة ضربت منطقة القصور جنوبي إدلب قرب مقر لهيئة تحرير الشام، وقالت مصادر إن "أكثر من 10 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 آخرين نتيجة الانفجار".