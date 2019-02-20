جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مُطلقي البالونات الحارقة

قصفت طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تجمعاً لعدد من الشبان الفلسطينيين، خلال محاولتهم إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة من غزة تجاه المناطق المحاذية لغزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار، قصفت أرضاً زراعية، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن القصف كان مجاوراً لنقطة رصد عسكرية تابعة لحماس، فيما لم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية بسقوط إصابات جراء هذا القصف.

وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن "سلاح الجو قصف موقعاً لحماس على حدود قطاع غزة، بالقرب من مطلقي البالونات الحارقة".

وعاد الشبان الفلسطينيون، لإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، بعد انهيار تفاهمات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وعودة كافة الفعاليات التي انطلقت مع مسيرات العودة وكسر الحصار، بما فيها إطلاق البالونات الحارقة والمسيرات الليلية.