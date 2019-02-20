ممثلون على متن “طاكسي بيض”.. رحلة في جو كوميدي تتحول إلى اختطاف من طرف عصابة مخدرات – فيديو

اجتمع عدد من الممثلين النجوم في فيلم “طاكسي بيض”، الذي بدأ عرضه في القاعات السينمائية، اليوم الأربعاء، والذي يجسد قصة ركاب سيارة أجرة، عاشوا خلال رحلتهم لحظات من الضحك، والفرح، وبرز، أيضا، ضعفهم الإنساني، قبل أن يصطدم “الطاكسي” بسيارة عاصبة، ركابها يتاجرون في المخدرات، إذ تعرضوا للاختطاف من طرف زعيمهم.

وشارك في العمل، الذي أخرجه منصف المالزي، في أول تجربة سينمائية له، الفنانون محمد الخياري، وسحر الصديقي، وأنس الباز، وحسن فلان، ومحسن مالزي، وسعيدة بعدي، وعصام وشمة.

وحضر نجوم الفيلم، أمس الثلاثاء، للعرض ما قبل الأول، في سينما “ميغاراما” في الدارالبيضاء، فيما تغيب الخياري عن الحضور، بسبب وفاة والدته.

مخرج الفيلم، منصف مالزي، كشف تفاصيل الفيلم لـ“اليوم24″، وقال إنه يحكي قصة عدد من الأشخاص، الذين يستقلون سيارة أجرة كبيرة في اتجاه مدينة الدارالبيضاء، إلا أنهم يتعرضون لحادثة سير على الطريق، حيث كان الاصطدام مع سيارة تجار مخدرات، وهو ما غير مجرى الأحداث.

ونصح أنس الباز، الذي أدى في الفيلم دور شرطي، يحاول الإيقاع بقائد عصابة ترويج المخدرات، ركاب سيارات الأجرة الكبيرة بمشاهدة ” طاكسي بيض”.

الفيلم عبارة عن كوميديا اجتماعية، تتخللها دراما نفسية، تتوجه إلى جمهور عريض، ومتنوع.

وكلف الفيلم، الذي يستفيد من دعم المركز السينمائي المغربي حوالي 250 مليون سنتيم.