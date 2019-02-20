شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر من قمع التظاهرات في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

حذر مسؤول أمريكي بارز، اليوم ( الأربعاء)، من أن «العنف المفرط» الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لسحب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم، إنه من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط.. فالتطورات الحالية تهدد عملية التفاوض.