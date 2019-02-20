شكرا لقرائتكم الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته الكاملة على مدينة مرزق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأربعاء، سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي مستمرة في مطاردة فلول الإرهابيين.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد قال، أمس إن الخطة العسكرية في الجنوب تسير بشكل جيد، قائلا: "العملية تسير على مشارف مرزق وأم الأرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا".

كما قال إن "الوقت لا يزال مبكرا حتى تنتهي العملية العسكرية في مدن الجنوب.. سندخل مرزق ثم القطرون ومناطق صحراوية شاسعة".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى سيطرة القوات بشكل كامل على جميع المطارات والحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية، مذكرا بإعلان حظر هبوط الطائرات عدا المدنية في تلك المطارات.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا من التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية.