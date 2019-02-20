شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم الانتخابية وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، الجهاز الإدارى للنقابة، بإرسال رسالة sms لكافة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمكان اللجان الانتخابية وأرقامها، كل عضو جمعية عمومية برقم لجنته ومكانها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة ،بالمرشحين على عضوية المجلس ومقعد النقيب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين،اتفقت على مخاطبة مجلس الدولة، بزيادة عدد القضاة والمستشارين المُشرفين على عملية الاقتراع والفرز إلى 31، وذلك بعد قرار زيادة عدد اللجان من 23 إلى 30، ولجنة أخرى بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، نظرًا لزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى 1 مارس المقبل حال اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.