شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار بهاء أبو شقة يستقبل السفير الأسبانى فى حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب، السفير الأسبانى فى القاهرة "رامون خيل كاسيريس"، بمقر الحزب الرئيسى.

وشهد اللقاء حضور عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، واللواء سفير نور وعصام الصباحى، وأعضاء الهيئة العليا، وفيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، وحسن بدراوى رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية للحزب، والدكتور محمد عبد اللطيف، وولاء الصبان مساعدى رئيس الحزب.