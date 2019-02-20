شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: طرح الشركات العامة للبورصة سيوفر أرباح تدعم المصانع الخاسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية طرح الحكومة للشركات العامة فى البورصة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم طرح حصص فقط وليس الشركات بشكل عام، حيث سيكون هذا له انعكاس كبير فى إحداث رواج فى السوق المصرى.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحكومة كما اتفقت مع البرلمان ستطرح حصص فقط من بعض الشركات للبورصة وذلك للحفاظ على العمالة، حيث سيتم استخدام أرباح هذا الطرح فى دعم الشركات الخاسرة.

ولفت النائب محمود الصعيدى، إلى أن أغلبة حصص تلك الشركات سكون تابعة للدولة، ولكن سيكون هناك نسب من تلك الشركات سيتم طرحها فى البورصة وهذا من المقرر أن يوفر أموال كثيرة يمكن استخدامها فى تطوير تلك الشركات ودعم العمالة فيها.

وكانت مصادر حكومية قالت إن الحكومة تستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة، للإعلان عن أول عملية طرح للشركات العامة فى البورصة طبقا للبرنامج الذى كانت قد أعلنته مسبقا بطرح 23 شركة .