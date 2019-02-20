الجيش: توقيف شخص لسرقته صناديق نذورات لعدة كنائس في قضاء جبيل

اعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "بتاريخه وبنتيجة التقصي والمتابعة، أوقفت مديريةالمخابرات المدعو الان حبيب بشارة، لإقدامه بتواريخ سابقة على سرقة صناديق نذورات لعدة كنائس في ​قضاء جبيل​ بواسطة الكسر والخلع، قيامه بأعمال الاحتيال، إنتحاله صفة ضابط ولوجود نشرات قضائية صادرة بحقه، وبوشرت التحقيقات معه بإشراف ​القضاء​ المختص".

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