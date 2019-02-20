الفرزلي: أميركا تدرك ان مواقف حزب الله حول الفساد ستجلب له شعبية اكثر

علق نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ في حديث تلفزيوني على تصريح ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ اليزبيت ريتشارد مؤكدا ان "الجديد في التصريح هو توقيته"، مشيرا الى ان "​أميركا​ تدرك ان مواقف "​حزب الله​" حول ​الفساد​ ستجلب له شعبية اكثر فتحاول حرف الانظار عن ذلك".

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