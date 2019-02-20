باتريك رزق الله: نطالب الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات

طالب رئيس نقابة المالكين ​باتريك رزق الله​ في كلمته خلال ​اعتصام​ تجمّع ​المالكين القدامى​ في ​رياض الصلح​، "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بإصدار المراسيم التطبيقية ل​قانون الإيجارات​ الذي صدر منذ خمس سنوات عن ​المجلس النيابي​ وبإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، ولم تصدر مراسيمه التطبيقية بعد" وشدّد على ان نعتصم اليوم "لنذكّر رئيس الحكومة بتعهّداته وبواجابته تجاه المواطنين، ولتحميل الحكومة بجميع وزرائها مسؤولية هذا التأخير. فالقوانين تحتاج إلى مراسيم تطبيقية لتطبيقها على نحوٍ صحيح ولتوفير كلفة النزاعات القضائية على المالكين والمستأجرين في المحاكم. "

ولفت رزق الله الى انها "حكومة العهد الأولى، كما يصفها فخامة الرئيس، وأمامها مسؤوليات كثيرة تجاه المواطنين وتجاه المؤتمرات الدولية التي تنتظر من المسؤولين أن يتحرّكوا في خطّة إنقاذيّة لإنهاء المحسوبيات ولتطبيق القوانين الفعّالة، ولتأمين الأموال لخزينة الدولة." سائلا : " كيف نذهب إلى المؤتمرات الدولية بقوانين لا تطبّق؟ وكيف نذهب إلى هذه المؤتمرات بحقوق لا نعطيها إلى المواطنين بعدالة ومساواة؟ وكيف تتحدّثون عن ​مكافحة الفساد​ يا دولة الرئيس فيما تتقاعسون عن إعطاء فئة من المواطنين حقوقها، هي فئة المالكين القدامىن فكيف نثق بالدولة؟ وكيف نصدّق هذه الوعود؟ أليس هذا نوعًا من الفساد؟".