أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني له أنه "عندما كنت في ​وزارة الصحة​ لم يكن لدينا تقاريرا كافية حول ​مستشفى​ ​الفنار​ وعندما أصبح هناك معلومات اضافية أحال الوزير الحالي ​جميل جبق​ الملف الى ​القضاء​".

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لم يكن لدينا تقاريرا كافية حول مستشفى الفنار عندما كنت في الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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