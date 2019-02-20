الجيش: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أن "زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 480 متراً ولمدة 3 دقائق".

ولفتت إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".