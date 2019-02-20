الجيش: توقيف أشخاص لإقدامهم على تعاطي وترويج المخدرات والعملة المزورة

أعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أن "​مديرية المخابرات​ وبنتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت في منطقتي ​بئر حسن​ و​جل الديب​، المدعوين و. م. ح.، ز. ج. ش.، ع. ف. ح.، ز. ع. د.، والسوريين: س. ر. س.، م. س. ح.، ر. ب. م.، ح. ع. ح.، م. ع. م.، لإقدامهم على تعاطي وترويج ​المخدرات​ والعملة المزوّرة، حيث ضُبط بحوزتهم كمية مختلفة منها. بوشرت التحقيقات معهم بإشراف ​القضاء​ المختص.

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