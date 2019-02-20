النشرة: مفرزة استقصاء الجنوب توقف لبنانيا في شبعا بتهمة تعاطي حشيشة الكيف

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا، عن توقيف دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في ​بلدة شبعا​ قضاء حاصبيا، المواطن ح. س. ك (24 عاما)، وبحوزته 156 غراما من ​حشيشة الكيف​، بتهمة التعاطي.

وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الامن​ في شبعا للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.