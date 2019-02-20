خارجية أميركا: تصريحات بوتين محاولة للتهرب من مسؤوليات روسيا

انتقدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ تصريحات الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ واعتبرتها محاولة للتهرب من مسؤوليات ​روسيا​ عن انتهاك المعاهدة النووية. وكان بوتين قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية الفيدرالية الروسية أن روسيا سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في ​أوروبا​ ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه ​الصواريخ​، بل باستهداف ​الولايات المتحدة​ نفسها.

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