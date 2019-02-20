الجيش الليبي يعلن السيطرة على مدينة "مرزق" ويحذر من "تزوير" الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي (ليبيا) - (د ب ا)

أكد اللواء احمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، أن القوات المسلحة دحرت الجماعات المتطرفة في مدينة مرزق وأنهت بذلك الواجب الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء بمدينة بنغازي، أن الجيش تمكن من تأمين سبها وحوض فزان، مشددا على دخول اوباري بدون قتال، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي.

وأشار المسماري إلى أن الجيش لا يستهدف التمركز في نقطة معينة وإنما يقوم بالتطهير والتنقل لكل المواقع التي تحتاج لدحر الارهاب.

وأشار المسماري إلى أن هناك عمليات عسكرية متواصلة الآن في الكفرة.

وذكر المسماري أنه نتيجة لمعارك تحرير الجنوب، انضم للقوات المسلحة أكثر من 22 ألف منتسب بين الضباط وضباط صف وجنود، سيشكلون قوة ضاربة تضاف للجيش.

وحول الأوضاع في درنة أكد المسماري انتهاء العمليات العسكرية في درنة وسحب الوحدات العسكرية من المدينة بعد تسليمها للشرطة.

وحذر المسماري من قيام جماعة الإخوان المسلمين بنشر مستندات مزورة منسوبة للجيش خدمة لمصالحها.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المعين من جانب مجلس النواب قد أعلن منتصف الشهرالماضي عن شن عملية لتطهير الجنوب الليبي من التنظيمات الإرهابية.