بالفيديو.. لحظة ضبط عصابة للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والأفيون و6 قطع أسلحة نارية وذخائر.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتصدي لجرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وضرب أوكارها وضبط القائمين عليها.

وقامت الإدارة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزي، استهدفت تشكيلاً عصابياً بمنطقة تل الزوكي بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، ضم عدد من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وضُبط بحوزتهم كمية من كيلو جرام من مخدر الحشيش، 150 جرام أفيون، بندقية آلية عيار "7,62×39مم"، "2" طبنجة عيار 9مم، "2" فرد خرطوش، بندقية خرطوش، بندقية رش، "5" خزينة لبنادق آلية، "305" طلقة نارية مختلفة الأعيرة، "4" قطع أسلحة بيضاء، "2" دراجة نارية بدون لوحات معدنية، "4" هواتف محمولة.

واعترف المتهمين بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدام الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجتين في عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.