بث مباشر| سامسونج تكشف عن عن 3 منتجات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

يبدأ بعد قليل مؤتمر شركة سامسونج الكورية الجنوبية الذي يعقد اليوم، وسيكشف عن 3 منتجات جديدة، "جالكسي إس10" و "جالكسي إس10 بلس"، إلى جانب هاتف ثالث باسم "جالكسي إس10إي".

ويعقد مؤتمر "سامسونج" "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وستعرض الشركة المؤتمر على الهواء مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، كما تبث الشركة مؤتمرها من خلال موقع التغريدات "تويتر"، وعبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وقالت "سامسونج" في منشور على مدونتها: "سنقدم للعالم أحدث الإضافات إلى عائلة جالكسي، ليكشف عن مستقبل مثير للهاتف الذكي حيث تحتفل سامسونج بعشر سنوات من الريادة في الابتكار في مجال الهواتف المحمولة".