ضبط 36 هارب من أحكام قضائية في العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية، بقيادة اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، على قطاعات مدينة العريش الأربعة لملاحقة العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة، حسب بيان صادر عن مديرية الأمن، عن ضبط 36 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام جنائية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 225 حالة اشتباه جاري التحقيق معها، كما ضبطت 65 مخالفة مرافق، و10 قضايا تموينية متنوعة، و117 مخالفة مرورية متنوعة، كما جرى فحص 170 منزلًا.

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.