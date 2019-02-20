اعتقال ثلاثة أشخاص لتوزيعهم منشورات لمقاطعة الانتخابات بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن قيام الشرطة باعتقال ثلاثة من مناضليه في وسط العاصمة الجزائرية، عندما كانوا يوزعون منشورات تحرض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقرر حزب جبهة القوى الاشتراكية في وقت سابق مقاطعة الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث دعا لمقاطعة كثيفة وقوية.

وأوضح الحزب في بيان له اليوم، أنه تم اقتياد كل من الأمين الوطني المكلف بالتضامن، كسيلة إدير، والأمين الوطني المكلف بالحركة الطلابية، ماسينيسا بوسكين، بالإضافة إلى المناضل مصطفى سامت، إلى مركز الشرطة للتحقيق.

وذكر البيان أن "هذه التصرفات العنيفة والتسلطية، أكدت تصريحات النظام الذي هدد باضطهاد المعارضة ومنعها بالقيام بحملة من أجل مقاطعة المهزلة الانتخابية، وتشكل عائق فاضح أمام حرية التعبير وللممارسة السياسية".

من جهة أخرى، دعت حركة " مواطنة" التي تضم أحزابا وشخصيات سياسية تدعو للقطيعة مع النظام القائم، اليوم: " المواطنين للتعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة وللنظام السياسي وفرض دولة القانون"، من خلال المشاركة في مظاهرة " الكرامة" بساحة أودان وسط العاصمة الجزائرية الأحد المقبل.

كما دعت المتظاهرين خارج العاصمة الجزائر، إلى التجمع امام مقار الولايات ( المحافظات) في نفس اليوم.

وكانت نداءات مجهولة المصدر دعت إلى التظاهر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، بعد غد الجمعة، وهو ما استنفر الأجهزة الأمنية.